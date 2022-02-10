Во вторник, 8 февраля, глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким провел рабочую встречу с представителями добровольческого движения области.

Об этом сообщается на странице Николаевской ОГА в Facebook.

На встрече обсуждались перспективы сотрудничества при развертывании территориальной обороны Николаевщины и вовлечение в ее ряды ветеранов с боевым опытом.

Виталий Ким отметил, что поддерживает любые формы подготовки граждан к сопротивлению агрессии со стороны России, но важно построить действенную систему и эффективную военную организацию для страны.

— Участники в итоге должны действовать в рамках единого механизма и под единым командованием. Для этого по желанию можно заключить соответствующие контракты и стать частью территориальной обороны вооруженных сил Украины, – сказал Виталий Ким.

Он также отметил значительный вклад каждого добровольца в противостоянии врагу.

Помимо этого, участники подняли вопросы признания погибших добровольцев участниками боевых действий.

Во время встречи участники обсудили программы департамента социальной защиты населения облгосадминистрации по поводу добровольцев и проведения мероприятий ко Дню добровольца, который отмечается 14 марта.

— Также благодарен тем добровольцам, которые и сейчас работают для защиты Украины и занимают активную гражданскую позицию в гражданской жизни, – отметил Виталий Ким.

Напомним, в Украине ускоряется формирование подразделений территориальной обороны, которые на местах смогут сдерживать агрессора.