Командование Военно-морских сил Вооруженных сил Украины заявляет, что перекрытие Россией районов Азовского и Черного морей угрожает суверенным правам Украины в исключительной морской экономической зоне и является нарушением Конвенции ООН по морскому праву.

Об сообщается на странице командования в Facebook.

— РФ продолжает свою деструктивную деятельность по дестабилизации обстановки с безопасностью в Азово-Черноморском регионе, перекрывая значительную часть морских районов — практически весь юг Азовского моря и северо-западную часть Черного моря. Прибрежными предупреждениями (ПРИП 41/22, 42/22, 43/22) Россия объявила обширные районы Азовского и Черного морей опасными для плавания на период с 13 по 19 февраля в связи с проведением учений, которые предусматривают ракетную и артиллерийскую стрельбу, — отметили в командовании ВМС.

Таким образом РФ в очередной раз продемонстрировала «злоупотребление международным правом с целью достижения собственных геополитических целей за счет других субъектов международного права, в частности Украины».

— Указанные действия являются очередной угрозой суверенитету Украины в ее территориальном море и суверенным правам в исключительной морской экономической зоне. Перекрывая рекомендуемые морские пути, Российская Федерация практически сделала невозможным свободу судоходства в указанных районах и возможность судов свободно заходить в морские порты Украины, особенно в Азовском море, что, бесспорно, является нарушением как духа, так и буквы Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Параллельно РФ продолжает милитаризацию Черноморского региона, перебрасывая дополнительные десантные корабли с целью давления на Украину и мир, — отмечается в заявлении.

ВМС Украины готовы к развитию любых сценариев и провокаций, защите страны с морского направления, заверили в командовании.

Напомним, Российская Федерация объявила о проведении военных учений в акватории Черного и Азовского морей. Они будут проходить с 13 по 19 февраля.