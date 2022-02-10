Варшава обратилась в Берлин по поводу трубопровода «Северный поток — 2», который может стать инструментом шантажа Европы со стороны Москвы.

Об этом пишет Indenpendent.

В частности, соответствующая просьба прозвучала от премьер-министра Матеуша Моравецкого.

— Что касается «Северного потока», я хотел бы обратиться к нашим немецким союзникам: вы должны как можно скорее объявить, что этот газопровод не должен использоваться в качестве шантажа <...> Когда имперская политика является руководящим принципом, орудием агрессии может стать что угодно — будь то газопровод, поток мигрантов или интернет, — предостерег глава правительства Польши.

Так как сегодня состоялся визит премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Польшу, премьер поблагодарил и его за поддержку и союзничество.

— Урок последних 100 лет заключается в том, что когда Польше угрожают нестабильность, война, агрессия на границах Польши, тогда мы все находимся под угрозой, и нас это всех касается <...> Польша и Великобритания не примут мир, в котором могущественный сосед может запугивать или нападать на своих соседей, — говорится в совместном заявлении министров двух европейских государств.

Напомним, гендиректор оператора ГТС Сергей Макогон заверил, что Киев прилагает все усилия, чтобы сорвать сертификацию и запуск «СП-2».