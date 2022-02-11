Европейский союз прорабатывает возможность внести Россию в так называемый «серый» список налоговых юрисдикций. Наряду с РФ список могут пополнить Израиль, Бермуды и Британские Виргинские острова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на европейские СМИ.

Евросоюз ведет два списка подозрительных налоговых юрисдикций. В первый, который еще называют «черным», входят страны, которые не сотрудничают по налоговым вопросам.

В «серый» список вносятся страны, которые «считаются сотрудничающими по налоговым вопросам при условии успешного выполнения ими взятых на себя обязательств».

Новая версия «серого» списка должна быть утверждена министрами стран Евросоюза 24 февраля.

Сейчас в «серый» список входят следующие юрисдикции: Ангилья, Барбадос, Ботсвана, Коста-Рика, Доминика, Гонконг, Ямайка, Иордания, Малайзия, Северная Македония, Катар, Сейшельские острова, Таиланд, Турция и Уругвай. По мнению Брюсселя, они еще не полностью соблюдают международные налоговые стандарты, но взяли на себя достаточные обязательства по их внедрению.

«Черный» список офшоров создан на основании 4-й директивы ЕС против отмывания денег, принятой в 2015 году. Государства и территории из черного списка офшоров подвергаются более строгому контролю за операциями с Евросоюзом.

Юрисдикции, попавшие в «черный» список, могут быть исключены из него, если обязуются провести реформы и изменить правила, способствующие уклонению от уплаты налогов. В этом случае они переходят в так называемый «серый» список ЕС.

Напомним, Великобритания опубликовала новый закон, расширяющий круг лиц, связанных с Россией, которые могут быть подвергнуты санкциям в случае вторжения в Украину.