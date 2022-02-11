В Днепропетровской области в воинских частях СБУ провела масштабные антидиверсионные учения.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Сценарии были максимально приближенные к опасным ситуациям, которые могут возникнуть в реальных условиях.
По легенде учений, несколько разведывательно-диверсионных групп собирали разведданные с помощью беспилотников. Другие группы пытались попасть в воинские части.
Всех условных диверсантов во время учений удалось остановить и обезвредить. В учениях принимали участие СБУ, ВСУ и Национальная полиция.
Напомним, в аэропорт «Борисполь» вечером 9 февраля прибыл второй за сутки самолет с военным грузом от США.
В Днепропетровской области в воинских частях СБУ провела масштабные антидиверсионные учения.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Сценарии были максимально приближенные к опасным ситуациям, которые могут возникнуть в реальных условиях.
По легенде учений, несколько разведывательно-диверсионных групп собирали разведданные с помощью беспилотников. Другие группы пытались попасть в воинские части.
Всех условных диверсантов во время учений удалось остановить и обезвредить. В учениях принимали участие СБУ, ВСУ и Национальная полиция.
Напомним, в аэропорт «Борисполь» вечером 9 февраля прибыл второй за сутки самолет с военным грузом от США.