Во время визита в Москву президент Франции удивился, насколько изменился Владимир Путин с 2019 года. Лидер России очень долго рассказывал про переписывание истории и не хотел возвращаться к актуальным проблемам.

Эту подробность выяснило агентство Reuters со слов собеседников из Елисейского дворца.

Собеседники, входящие в окружение Макрона, говорят, что в ходе длительного разговора российский президент постоянно перечислял гостю из Франции обиды, нанесенные НАТО.

— Путин дал ему пять часов исторического ревизионизма, — цитирует информагентство один из своих источников, добавляя, что кремлевский лидер «изложил свою убежденность в том, что Запад нарушал обязательства перед Россией с 1997 года».

Лидер французской республики каждый раз пытался вернуть разговор к конкретным проблемам, но Путин предпочитал уходить в былину, указывает Reuters.

— Эти пять с лишним часов переговоров заставили нас осознать, насколько сегодняшний Путин отличается от того Путина, которого мы знали три года назад, — анонимно заявил человек из круга Эмманюэля Макрона.

В ходе своих поучений Владимир Путин не упустил и украинскую тему, по которой он уже выпускал статью.