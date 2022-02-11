Игорь Голубович возле флага.

Глава города Плевля в Черногории Игорь Голубович ушел с должности из-за общественного скандала, после того как он выступил против закрашивания граффити в честь сербского военного преступника Ратко Младича.

Об этом информирует BalkanInsight.

Политик оставил пост добровольно.

— Из-за определенных сомнений, возникших в последнее время, и движимый человеческим и искренним желанием прекратить любые дальнейшие споры, которые не нужны Плевле и Черногории, я подаю в безвозвратную отставку, — пояснил он на пресс-конференции, добавив, что местный горсовет должен подтвердить его увольнение.

Началом для заката его мэрской карьеры стало интервью местному ТВ, где у него спросили про личное отношения к просьбам убрать граффити с изображением сербского генерала Радко Младича, приговоренного Гаагским трибуналом к пожизненному заключению за военные преступления.

— Плевля — современный город, и одной из его является самовыражение с помощью граффити и фресок, — ответил Игорь Голубович, подчеркнувши, что граффити никто закрашивать не станет.

Депутаты из местного совета возмутились сказанным и потребовали скорейшей отставки Голубовича, а также его исключения из партии. В дальнейшем граффити удалили, но политика это уже не спасло.

— Я объяснил это достаточно ясно и сказал, что Ратко Младич был осужденным военным преступником и что сербскому народу должно быть за него стыдно, — оправдывался он, говоря, что его высказывание относилось ко всем граффити.

По данным СМИ, его уход от городской власти пролоббировало партийное руководство.

Само скандальное изображение Радико Младича появилось на улицах города, после того как неизвестные разбили окна в местном офисе мусульманской партии и пригрозили, что город станет новым местом для геноцида мусульман.

Напомним, международный трибунал по бывшей Югославии в Гааге в среду, 22 ноября 2017 года, приговорил боснийско-сербского генерала Ратко Младича к пожизненному заключению.