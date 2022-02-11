Президент Владимир Зеленский призвал председателей областных государственных администраций и КГГА, у которых наблюдается низкая организация территориальной обороны, через две недели вместе с военными выйти на надлежащий уровень подготовки.

В противном случае будут кадровые изменения, заявил глава государства на заседании Конгресса местных и региональных властей Украины в Харькове, сообщает Укринформ.

— Хотел бы обратиться в эти области, к председателям областных государственных администраций, о которых сказал Валерий Федорович (главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, — прим.), и также к КГГА, чтобы вы за две недели все сделали без импровизации. Консультируйтесь, пожалуйста, с нашими военными согласно законодательству о национальном сопротивлении, согласно той вертикали, — отметил Владимир Зеленский.

В то же время Владимир Зеленский добавил, что нет времени «что-то искать, решать, заниматься, играть в политику».

— В противном случае будут кадровые решения, — пообещал Владимир Зеленский.

В свою очередь главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный добавил, что самый низкий уровень подготовки территориальной обороны сейчас наблюдается в Киеве, Мариуполе, Одессе, Ровно и Киевской области.

Напомним, в Украине ускоряется формирование подразделений территориальной обороны, которые на местах смогут сдерживать агрессора.