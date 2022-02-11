В пятницу, 11 февраля, в Харькове состоялось заседание Президиума Конгресса местных и региональных властей.

Об этом сообщил глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким на своей странице в Facebook.

Он указал, главный вопрос, который беспокоит все общество — оборона государства. Поэтому во время заседания выступил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, который рассказал о важности привлекать представителей местных общин к обороне государства и отметил, что к концу марта 2022 года к службе в резерве сил теробороны планируется привлечь от 1,5 до 2 миллионов мотивированных граждан.

— Как вы знаете, мы ведем активную работу в этом направлении. Работаем с ветеранами добровольческого движения, волонтерами, общественными активистами. Также систематически посещаем части и, по возможности, решаем неотложные вопросы, – сообщил Виталий Ким.

Далее в ходе заседания обсудили вопрос повышения уровня энергоэффективности и термомодернизации жилого фонда. В частности, президент Владимир Зеленский отметил, что энергетическая независимость — это залог сильного государства, поэтому он инициировал программу термомодернизации, которая стремится уменьшить потребление импортных энергоносителей. Президент считает, что эффект от программы будет масштабным – экономия в почти 8 миллиардов гривен за отопительный сезон 2022-2023 годов. При этом будет создано около 170 тысяч новых рабочих мест.

Виталий Ким отметил, что от Николаевщины на реализацию этой программы уже подано 303 заявки.

— Добавлю, что меры предусматривают теплоизоляцию наружных стен, неотапливаемых чердаков, подвалов, замену наружных дверей, установку или модернизацию индивидуального теплового пункта, узла коммерческого учета тепловой энергии. К примеру, в Днепре после проведения работ по теплоизоляции суммы в платежках за отопление для жильцов этих домов уменьшились на 30-50%, – добавил губернатор.

Во время заседания также выступил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко и рассказал о готовности к реализации в 2022 году проектов президентской программы «Большое строительство».

Губернатор Николаевщины подчеркнул, что в качестве примера прогрессивных проектов были представлены два Николаевских объекта — новое строительство спортивного комплекса Николаевской областной школы высшего спортивного мастерства по улице Спортивная, 17 и новое строительство дошкольного учебного заведения в микрорайоне «Северный». Но заверил, что эти проекты начнут реализовываться уже в этом году.

Что касается ремонта и строительства дорог, то здесь были также представлены объекты Николаевской области. В частности, министр инфраструктуры Александр Кубраков выделил одним из самых главных проектов 2022 года — дорогу «Одесса-Николаев-Херсон-Мариуполь».

Виталий Ким добавил, что это амбициозный план по созданию четырехполосной трассы на Одессу.

— На сегодняшний день возле Николаева уже строится современная бетонная дорога. Это и есть начало этого проекта. Отмечу, что на одном из участков у нас будет международный партнер — Всемирный банк, – сообщил он.

Александр Кубраков также акцентировал внимание на созданных сетях велодорожек в Николаевской области. Губернатор Виталий Ким заверил, что новые велодорожки будут построены вдоль трассы «Николаевская Ривьера».

— Отдельно были озвучены вопросы повышения конкурентоспособности медучреждений и обеспечения дополнительных гарантий для медработников. Учитывая пандемию – это вопрос на отдельном контроле у Главы государства, – добавил Виталий Ким.

Напомним, министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков рассказал, что в Николаевской области хотят построить велосипедную дорожку вдоль морского побережья.