Лидер движения «Зе!Жінки» в Николаеве, глава фракции «Слуга народа» в горсовете Татьяна Домбровская рассказала о важности создания экономического паспорта украинца.
Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Она отметила, что экономический паспорт — это стартовый капитал для детей. По ее мнению, это говорит о независимости человека, его свободном выборе, родительстве без страхов и гендерном равенстве в обществе.
Татьяна Домбровская добавила, что среди участниц движения «Зе!Жінки» много мам, и все они понимают важность реализации инициативы Президента Украины Владимира Зеленского по созданию экономического паспорта украинца.
— Что это такое? Это такая программа распределения доходов государства от платы за пользование недрами, которые накапливаются в специальном Фонде и потом будут выплачиваться детям при достижении ими 18-летнего возраста. Каждый год на счет каждого гражданина Украины, рожденного с 1 января 2019 года, будет перечисляться сумма в объеме не менее двух минимальных зарплат. Это значит, что в случае начала реализации программы в 2023 году, каждый участник Фонда уже начиная с 2037 года, при достижении им 18-летнего возраста, получит больше 600 тысяч гривен от государства», - написала она.
Полученные средства можно будет потратить на приобретение жилья, обучение в учреждениях образования, лечение тяжелых заболеваний. Также деньги можно будет перевести на собственный счет в системе негосударственного пенсионного обеспечения.
Чтобы эта инициатива была реализована, и дети могли получить такой важный стартовый экономический капитал от государства, Верховная Рада должна проголосовать 4 законопроекта, которые уже внесены на рассмотрение парламентариев.
«У меня двое детей, и я прекрасно понимаю важность и необходимость этой программы для нового поколения украинцев! Она позволит нашим мальчишкам и девчонкам получить некую самостоятельность и право выбора. Они будут учиться правильно вкладывать свои деньги, выбирать, как их потратить, смогут сами выбрать для себя высшее учебное заведение и получить то образование, о котором они мечтают», - резюмировала Домбровская.
В конце 2021 года Президент зарегистрировал пакет инициатив для введения экономического паспорта украинца. Законопроект предусматривает, что с 2023 года заработает Фонд будущих поколений, где будут накапливаться деньги для детей, родившихся после 1 января 2019 года.
Законопроектом предусмотрено несколько источников формирования активов Фонда: государственные взносы (из средств госбюджета, поступивших от уплаты рентных платежей за пользование недрами для добычи полезных ископаемых); инвестиционные доходы, образующиеся в результате размещения и инвестирования средств Фонда; суммы штрафных санкций, пени и других платежей в пользу участников Фонда. Законопроект ждет рассмотрения в первом чтении.
Лидер движения «Зе!Жінки» в Николаеве, глава фракции «Слуга народа» в горсовете Татьяна Домбровская рассказала о важности создания экономического паспорта украинца.
Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Она отметила, что экономический паспорт — это стартовый капитал для детей. По ее мнению, это говорит о независимости человека, его свободном выборе, родительстве без страхов и гендерном равенстве в обществе.
Татьяна Домбровская добавила, что среди участниц движения «Зе!Жінки» много мам, и все они понимают важность реализации инициативы Президента Украины Владимира Зеленского по созданию экономического паспорта украинца.
— Что это такое? Это такая программа распределения доходов государства от платы за пользование недрами, которые накапливаются в специальном Фонде и потом будут выплачиваться детям при достижении ими 18-летнего возраста. Каждый год на счет каждого гражданина Украины, рожденного с 1 января 2019 года, будет перечисляться сумма в объеме не менее двух минимальных зарплат. Это значит, что в случае начала реализации программы в 2023 году, каждый участник Фонда уже начиная с 2037 года, при достижении им 18-летнего возраста, получит больше 600 тысяч гривен от государства», - написала она.
Полученные средства можно будет потратить на приобретение жилья, обучение в учреждениях образования, лечение тяжелых заболеваний. Также деньги можно будет перевести на собственный счет в системе негосударственного пенсионного обеспечения.
Чтобы эта инициатива была реализована, и дети могли получить такой важный стартовый экономический капитал от государства, Верховная Рада должна проголосовать 4 законопроекта, которые уже внесены на рассмотрение парламентариев.
«У меня двое детей, и я прекрасно понимаю важность и необходимость этой программы для нового поколения украинцев! Она позволит нашим мальчишкам и девчонкам получить некую самостоятельность и право выбора. Они будут учиться правильно вкладывать свои деньги, выбирать, как их потратить, смогут сами выбрать для себя высшее учебное заведение и получить то образование, о котором они мечтают», - резюмировала Домбровская.
В конце 2021 года Президент зарегистрировал пакет инициатив для введения экономического паспорта украинца. Законопроект предусматривает, что с 2023 года заработает Фонд будущих поколений, где будут накапливаться деньги для детей, родившихся после 1 января 2019 года.
Законопроектом предусмотрено несколько источников формирования активов Фонда: государственные взносы (из средств госбюджета, поступивших от уплаты рентных платежей за пользование недрами для добычи полезных ископаемых); инвестиционные доходы, образующиеся в результате размещения и инвестирования средств Фонда; суммы штрафных санкций, пени и других платежей в пользу участников Фонда. Законопроект ждет рассмотрения в первом чтении.