Лидер движения «Зе!Жінки» в Николаеве, глава фракции «Слуга народа» в горсовете Татьяна Домбровская рассказала о важности создания экономического паспорта украинца.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Она отметила, что экономический паспорт — это стартовый капитал для детей. По ее мнению, это говорит о независимости человека, его свободном выборе, родительстве без страхов и гендерном равенстве в обществе.

Татьяна Домбровская добавила, что среди участниц движения «Зе!Жінки» много мам, и все они понимают важность реализации инициативы Президента Украины Владимира Зеленского по созданию экономического паспорта украинца.