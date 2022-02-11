Глава Николаевского облсовета Анна Замазеева приняла участие в очередном заседании Конгресса местных властей в качестве заместителя председателя Палаты регионов Конгресса.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Анна Замазеева коротко изложила основные темы, которые поднимались в ходе дискуссии. Среди них чиновница отметила тему национального сопротивления и территориальной обороны, которая очень актуальна в последнее время.

— Взаимодействие всех уровней власти и полное понимание своей ответственности поможет построить эффективную модель территориальной обороны и национального сопротивления. Это надежный тыл для нашей профессиональной армии, составляющей основу государства, — убеждена Анна Замазеева.

По ее словам, на конгрессе было предложено рассмотреть силы терробороны как комплекс достижения 4 основных целей:

овладение фондами;

завершение проведения рекрутинга;

организация должной подготовки;

завершение планировок.

Также говорили об обеспечении финансовой и энергетической стабильности — с этого года в Украине стартует программа термомодернизации, сокращающая потребление газа на 30-40%.

— Президентская программа сделает николаевские общины устойчивыми, и будет иметь положительные, а главное, ощутимые последствия — уменьшение коммунальных платежей за теплоэнергию, — говорит глава облсовета.

Так, за первый год работы в Украине планируется:

модернизация 5 тысяч домов;

уменьшение энергозатрат на 30%;

170 тысяч новых рабочих мест;

дополнительные поступления в местные бюджеты.

— Кроме этого, нас ожидает историческое событие — Украина проведет тест на энергонезависимость: на три дня мы отсоединимся от энергосистем РФ и Беларуси. Если все удастся, мы объединим нашу систему с энергосистемой Евросоюза и присоединимся к NSI, которое объединяет 34 страны, — добавила Анна Замазеева.

Она напомнила, что с целью популяризации возможности термомодернизации в регионе в прошлом году Николаевский облсовет подписал Меморандум о сотрудничестве с Госучреждением «Фонд энергоэффективности». К этому также присоединились Николаевская ОГА, Николаевский, Вознесенский, Новоодесский городские советы, Александровский поселковый и Веснянский сельский совет.

Отдельно рассмотрели планы Программы Президента Украины «Большое Строительство». В Николаевской области в рамках президентской программы в текущем году будет построено и реконструировано 27 объектов, 196,5 километров государственных дорог и 30,3 километров местных дорог.

Среди них:

5 государственных дорог;

3 дороги местного значения;

10 образовательных учреждений;

14 заведений для занятий спортом;

реконструкция 2 медицинских заведений.

На конгрессе звучала и проблема повышения конкурентоспособности учреждений здравоохранения и дополнительных гарантий для медицинских работников.

Как сообщает Анна Замазеева, в этом году врачам уже начислили повышенную зарплату. Старший медработник получает 20 000 гривен, младший — 13 500 гривен.

— Также министерство здравоохранения за полгода модернизирует процессы управления в каждом дофинансированном учреждении. В настоящее время было предоставлено две задачи: руководители больниц должны приступить к пересмотру коллективных договоров для решения вопроса дочисления за стаж, категорию, ночные и праздничные дежурства. А главы ОГА должны обеспечить цифровизацию процессов регистрации коллективных договоров; после передачи районных больниц на баланс территориальных общин, все коммунальные платежи будут возложены на общину, на территории которой находится больница, — заключила глава областного совета.

Ранее Анна Замазеева рассказала, что в этом году на софинансирование проектов громад из областного бюджета выделили 13 миллионов гривен.