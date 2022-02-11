Министерство иностранных дел Российской Федерации обвинило лидеров европейских стран и, в частности США, в сговоре со СМИ с целью создания «искусственной напряжённости вокруг Украины».

Об этом сообщается в Telegram-канале МИД РФ.

— Можно говорить о сговоре властей западных стран и СМИ в целях нагнетания искусственной напряжённости вокруг Украины путем массированного и скоординированного вброса ложной информации в геополитических интересах, в частности, чтобы отвлечь внимание от собственных агрессивных действий, — сказано в сообщении.

В публикации МИД приводит примеры статей европейских и американских СМИ о планах военного вторжения РФ в Украину, которые якобы являются «фейками».

— Отдельного упоминания заслуживает позиция официальных лиц западных стран в условиях массированной дезинформационной кампании против России. Они всячески избегают давать ей должную оценку, тем самым по сути подтверждая свою причастность к «фейкам» и вбросам, — заявили в МИД РФ.

Как сообщалось, советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия может начать вторжение в Украину во время проведения Олимпиады в Пекине. По его словам, вторжение может произойти до 20 февраля.