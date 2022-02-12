Нападение России на Украину серьезно повлияет на стоимость продуктов питания на мировых рынках, так как Украина является одним из основных производителей кукурузы и пшеницы.

Об этом пишет Nikkei.Asia.

Краткосрочные фьючерсы на кукурузу на Чикагской товарной бирже с начала прошлого года выросли на 10% (торгуется по $6,20 за бушель), на пшеницу на 20% (торгуется по $7,60 за бушель).

— Экспорт зерна из России и Украины настолько велик, что в случае возникновения конфликта существует вероятность скачка цен <...> Цены на зерно уже несколько месяцев реагируют на геополитическую ситуацию. Фьючерсы на пшеницу поднялись до диапазона 8,30 долларов в конце января, приблизившись к девятилетнему максимуму, — утверждает источник японского агенства.

По данным Nikkei.Asia, больше всего от разорения сельского хозяйства в Украине пострадает Китай и Ближний Восток.

— Между тем, Украина является пятым по величине экспортером пшеницы с долей 10%. Страна также управляет долей экспорта кукурузы, превышающей 10%. Украина также контролирует крупные доли поставок подсолнечного масла и ячменя на мировые рынки. Российско-украинский конфликт нанесет значительный удар по Ближнему Востоку и Северной Африке. Этот регион является крупнейшим в мире потребителем пшеницы, но зависит от импорта из-за сухого климата и ограниченных водных ресурсов. Египет является ведущим импортером пшеницы, причем страна забирает 60% зерна из России и почти 30% из Украины. Китай, крупнейший в мире импортер кукурузы, используемой в качестве корма для свиней, также пострадает, поскольку он получает 30% кукурузы от Украины <...> Большие участки Украины покрыты плодородной почвой. Пшеницу и кукурузу в основном выращивают в центральной и южной части Украины. Если начнется война, то это может повредить сельскохозяйственный пояс и повлиять на глобальные поставки зерна из портов Черного моря, — анализируют специалисты.

Японские эксперты также утверждают, что утрата доступа мировых рынков к украинским зерновым культурам и кукурузе повлечет ценовой скачок.

— Украинская кукуруза не является генетически модифицированной, и цены на нее относительно низкие, — заявил главный научный сотрудник Научно-исследовательского института Норинчукина в Токио Руан Вей. — Положение дел вокруг Украины является причиной для беспокойства, — добавил глава токийской консультационной компании по вопросам зерна Green County Наоюки Омото.

Напомним, советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия может начать вторжение в Украину во время проведения Олимпиады в Пекине.