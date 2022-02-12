Президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден проведут еще один разговор. Переговоры лидеров двух государств запланированы на завтра, 12 февраля.

Об этом сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает «РИА Новости».

— Действительно, американская сторона попросила о разговоре с президентом Путиным, и завтра вечером по московскому времени планируется разговор двух президентов, — заявил Дмитрий Песков.

Беседа Джо Байдена и Владимира Путина состоится на фоне сообщений о том, что Россия может пойти на новое вторжение в Украину до завершения Олимпийских игр в Пекине. В Белом доме пока не могут сказать, принял ли Путин окончательное решение, но предупреждают, что новый акт агрессии может произойти в любой момент.

Напомним, советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что вторжение России может произойти до 20 февраля, оно может начаться с воздушной атаки.