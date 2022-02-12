За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе штаб зафиксировал семь нарушений перемирия со стороны террористов. Один украинский военный был ранен.

Как сообщает пресс-центр ООС, вблизи Марьинки российские наемники задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрела ВОГ-17.

В направлении Невельского боевики два раза открывали огонь из стрелкового оружия.

В окрестностях Песков оккупанты дважды обстреливали позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В сторону Широкиного российские наемники вели огонь из ручных противотанковых гранатометов.

Недалеко от Водяного вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из стрелкового оружия.

В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Пострадавший находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья — удовлетворительное.

С начала текущих суток штаб зафиксировал один обстрел со стороны боевиков.

Напомним, спецслужбы США обнародовали срочное предупреждение союзникам по НАТО о нападении России на Украину, которое, вероятно, может произойти в ближайшую среду.