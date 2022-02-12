Стоимость нефти марки Brent за сутки выросла на 4% и превысила $95 за баррель. В последний раз такие показатели были в октябре 2014 года.

Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

По данным Bloomberg, стоимость опционов на нефть резко возросла вместе с ценами на фьючерсы на фоне усиленного напряжения вокруг ситуации с безопасностю на границах Украины.

Издание отмечает, что уже в понедельник, 14 февраля, трейдерам и управляющим активами придется принимать дорогостоящие меры хеджирования против дальнейшего роста цен. Кроме того, аналитикам придется пересмотреть годовые прогнозы.

Ранее сообщалось, что цена на нефть североморской марки Brent превысила отметку 85 долларов за баррель. Нефть торгуется на этом уровне впервые за три года.