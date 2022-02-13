Посол России в Швеции Виктор Татаринцев дал интервью изданию Aftonbladet, в котором заявил, что «нам насрать на западные санкции». Цитату дипломата газета вынесла в заголовок.
Об этом пишет издание Znak.
Интервью чиновника было посвящено вступлению Швеции в НАТО. По его мнению, расширение альянса станет угрозой для России.
Также он высказался на тему санкций. «Извините за выражение, но нам насрать на западные санкции», — цитирует газета Виктора Татаринцева.
Известно, что он занимает пост чрезвычайного и полномочного посла РФ в Швеции с мая 2014 года.
Напомним, ЕС и США исключили SWIFT из санкционного списка против России.
Посол России в Швеции Виктор Татаринцев дал интервью изданию Aftonbladet, в котором заявил, что «нам насрать на западные санкции». Цитату дипломата газета вынесла в заголовок.
Об этом пишет издание Znak.
Интервью чиновника было посвящено вступлению Швеции в НАТО. По его мнению, расширение альянса станет угрозой для России.
Также он высказался на тему санкций. «Извините за выражение, но нам насрать на западные санкции», — цитирует газета Виктора Татаринцева.
Известно, что он занимает пост чрезвычайного и полномочного посла РФ в Швеции с мая 2014 года.
Напомним, ЕС и США исключили SWIFT из санкционного списка против России.