Органы государственной власти должны предоставить гражданам исчерпывающую информацию об алгоритме действий в чрезвычайных ситуациях.

Об этом после совещания у Главы ВР сказал журналистам лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко.

Он обратился с просьбой к нардепам, чтобы каждый из них разработал алгоритм своих действий в случае часа «Ч» — куда идти, что делать, каким образом обеспечить связь, коммуникацию и голосование.

— Где и как будет обеспечено бомбоубежище? Как будет обеспечена связь, как будет обеспечена финансовая стабильность, как будет обеспечено питание, топливо, электроэнергия и все такое. Эти все вопросы прорабатываются. Но украинцы имеют право знать, потому что именно это является эффективной формой уничтожения паники. А не умолчание или поза страуса. Именно этого мы и добиваемся. Именно так мы поступали в 2014 году — именно так мы заставим поступить и сейчас, — отмечает политик.