Федеральное собрание Германии переизбрало Франка-Вальтера Штайнмайера президентом страны на второй срок. Его кандидатур поддержали 1045 законодателей из 1472.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты голосования, опубликованные на сайте Бундестага.

Остальные кандидаты на пост президента Германии набрали следующее количество голосов:

Герхард Траберт, врач из Майнца — 96;

Макс Отте, экономист и профессор — 140;

Штефани Гебауэр, астофизик — 58.

Президента Германии выбирают на пятилетний срок.

Федеральное собрание — это специальный конституционный орган Германии. Созывается для избрания президента страны. В него входят депутаты Бундестага и представители регионов.

В этот Федеральное собрание состояло из 1472 участников, в том числе 763 депутатов Бундестага. На голосование пригласили бывшего канцлера Ангелу Меркель. Она представляла землю Мекленбург-Передняя Померания.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил о том, Москва поняла посыл Запада о готовности ввести жесткие санкции против России в случае вторжения в Украину.