«Украинская правда» заявила, что в Днепре 13 февраля совершили нападение на съемочную группу журналиста издания Михаила Ткача.

Об этом рассказал Михаил Ткач на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел возле VIP-терминала аэропорта Днепра. Как рассказал Михаил Ткач, нападение совершила вооруженная охрана, которая даже угрожала оператору ножом.

По словам журналиста, нападавшие требовали от оператора удалить видео с телефона. Когда он отказался, его заставили назвать пароль, чтобы убрать записи. В издании говорят, что их водителю также заламывали руки. На месте происшествия были полицейские, но, как утверждает УП, они бездействовали.

Как свидетельствует видео с места происшествия, мужчины подошли к представителю съемочной группы УП и начали отбирать у него мобильный телефон. При этом один из группы мужчин объяснил действия против журналистов тем, что они снимали на территории режимного объекта, где такое делать запрещено. Также они уверяли, что представители УП не представились.

Напомним, в августе 2021 года фотокорреспонденты устроили митинг у здания Министерства внутренних дел с требованием обеспечить им безопасность во время профессиональной деятельности и доводить до конца расследования нападений на журналистов.