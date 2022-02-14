Президент Владимир Зеленский пригласил президента США Джо Байдена посетить Украину в ближайшие дни.

Об этом пишет пресс-служба президента Украины по итогам телефонного разговора глав государств.

— Убежден, что ваш приезд в Киев в ближайшие дни, решающие для стабилизации ситуации, будет мощным сигналом и будет способствовать деэскалации, — сказал Владимир Зеленский.

Во время разговора президенты обсудили ситуацию вокруг Украины — обменялись имеющейся информацией, ее оценками и обсудили пути деэскалации. Владимир Зеленский подчеркнул, что украинская сторона понимает все текущие риски, готова к любому развитию ситуации.

— Остановим любую эскалацию в сторону Украины. Столица Украины, Киев, другие города нашего государства — Харьков и Львов, Днепр и Одесса – в безопасности и под надежной защитой, — подчеркнул он.

Владимир Зеленский также выразил надежду, что поддержка США и других стран поможет предотвратить распространение панических настроений. Он отметил шаги США и других партнеров, продолжающих оказывать Украине действенную поддержку.

— Мы ее ощущаем. И рассчитываем, что она, среди прочего, поможет предотвратить распространение панических настроений, — сказал президент.

Он отметил важность предоставления действенных гарантий безопасности нашей стране.

— Мы готовы обсуждать их в разных форматах, — отметил Владимир Зеленский, акцентировав, что не может быть безопасности в Европе без безопасности Украины.

В пресс-службе подчеркнули, что собеседники подтвердили единство позиций по поводу важности продолжения политико-дипломатических усилий с целью разблокирования мирного процесса и восстановления стабильности.

— Президент Украины особо подчеркнул, что наше государство выступает исключительно за мирное урегулирование конфликта. Было уделено внимание шагам, предпринимаемым для деэскалации и достижения мира в пределах всех имеющихся переговорных форматов, — сказано в сообщении.

Также Владимир Зеленский отметил важность усилий Соединенных Штатов по консолидации международной поддержки Украины. Он высоко оценил активное взаимодействие с США в сфере безопасности и обороны, способствующее усилению возможностей Вооруженных Сил Украины.

— Пока мы не являемся членом НАТО. Поэтому только сильная украинская армия является залогом безопасности нашего государства, — убежден президент.

Лидеры США и Украины обсудили санкции в случае эскалации агрессии Россией. Во время разговора также говорилось о повышении финансовой и энергетической устойчивости Украины на фоне текущих вызовов.

Напомним, днем ранее (12 февраля, — прим.) президент США Джо Байден и лидер России Владимир Путин 12 февраля вечером провели телефонный разговор, который длился 62 минуты. Стороны обсудили ситуацию вокруг наращивания российских войск на границе с Украиной.