КП «Николаевские парки» объявило очередной тендер — в этот раз на формовочную обрезку и снос деревьев.

Об этом свидетельствует информация, опубликованная в системе открытых закупок ProZorro.

Такие услуги обойдутся бюджету в 3 миллиона 800 тысяч гривен. Конечный срок подачи тендерных предложений — 28 февраля текущего года, начало аукциона назначили на 1 марта.

Согласно тендерной документации, до 31 декабря 2022-го подрядчик обязуется выполнить формовочную обрезку 1289 деревьев в городе. Кроме того, он должен будет снести 2200 кубических метров зеленых насаждений. Из них — 1000 твердолиственных пород и 1200 — мягколиственных.

Напомним, ранее коммунальное предприятие «Николаевские парки» отменило торги на услугу по предоставлению лизинга на покупку техники на общую сумму 85 миллионов гривен.