Коммунальное предприятие «Николаевские парки» отменило торги на услугу по предоставлению лизинга на покупку техники на общую сумму 85 миллионов гривен.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro.

Указывается, что торги отменили «в связи с отсутствием дальнейшей потребности в закупке именно данной техники с таким наименованием и указанными техническими характеристиками».

Стоит отметить, что данный тендер чиновники объявили ещё 14 декабря 2021 года, однако решение оформить услугу финансового лизинга на приобретение техники депутаты горсовета приняли 23 декабря 2021 года. Далее – депутаты должны рассмотреть перечень техники для четырех коммунальных предприятий, которую они собираются взять в кредит.

Перед этим депутаты Николаевского городского совета дважды провалили голосование по вопросу покупки коммунальными предприятиями техники в лизинг. Тогда мэр Николаева Александр Сенкевич раскритиковал депутатов горсовета, которые на сессии 14 декабря отказались поддерживать покупку техники в лизинг.

В свою очередь глава фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Николаевском городском совете Артем Ильюк объяснил, что депутаты отказались поддерживать это решение из-за того, что никто не представил им этот проект на заседаниях фракций.

В то же время депутат Николаевского городского совета от «Европейской солидарности» Станислав Мартиросов заявил, что город набирается кредитов, которые не в состоянии погасить.