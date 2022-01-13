На ближайшем заседании сессии Николаевского городского совета депутатам на согласование вынесут перечень техники для четырех коммунальных предприятий, которую они собираются взять в кредит.

Соответствующий проект решения опубликовали на сайте Николаевского горсовета.

«Николаевкоммунтранс» собирается купить 2 мусоровоза задней нагрузки объемом 15 м3, 2 мусоровоза объемом 7 м3 и бункеровоз для контейнеров 10 м3.

«Николаевская ритуальная служба» собирается приобрести всего одну единицу техники — самосвал с трехсторонней разгрузкой.

«ЭЛУ Автодорог» планирует взять в кредит 2 поливомоющие машины, 1 миксер для приготовления жидких реагентов, 2 самосвала со снежным плугом и песко-солераспределителем, а также 4 бортовых фургона.

Больше всего единиц техники хотят купить «Николаевские парки»: 2 экскаватора-погрузчика, 1 мусоровоз с функцией мойки контейнеров 13 м3, 2 мусоровоза с задней поворотной осью 22 м3, 5 самосвалов со сдвоенным бортом, 2 самосвала с трехсторонней разгрузкой, 5 мусоровозов с задней загрузкой, 1 трактор и оборудование к нему — навесная косилка, измельчитель веток, полуприцеп и фронтальный погрузчик.

Напомним, 23 декабря депутаты Николаевского городского совета разрешили КП «Николаевская ритуальная служба», КП «Николаевкоммунтранс», КП «ЭЛУ автодорог» и КП «Николаевские парки» оформить услуги финансового лизинга на приобретение техники.

Перед этим депутаты Николаевского городского совета дважды провалили голосование по вопросу покупки коммунальными предприятиями техники в лизинг.

Несмотря на это, коммунальное предприятие «Николаевские парки» объявило торги на предоставление услуги по предоставлению лизинга на покупку техники на общую сумму 85 миллионов гривен. «ЭЛУ Автодорог» также без решения сессии объявило тендер на предоставление услуги по предоставлению лизинга на покупку техники на общую сумму 34 миллиона гривен.

Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич раскритиковал депутатов горсовета, которые в ходе сессии 14 декабря отказались поддерживать покупку николаевскими коммунальными предприятиями техники в лизинг.

В свою очередь глава фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Николаевском городском совете Артем Ильюк объяснил, что депутаты отказались поддерживать это решение из-за того, что никто не представил им этот проект на заседаниях фракций.

В то же время депутат Николаевского городского совета от «Европейской солидарности» Станислав Мартиросов заявил, что город набирается кредитов, которые не в состоянии погасить.

Также сообщалось, что Николаев получит из государственного бюджета 24 миллиона 182 тысячи 720 гривен субвенции на покупку техники для четырех коммунальных предприятий. Выделенные правительством средства — около 20% от суммы кредита, который Николаев собирается взять для покупки техники. За счет этих денег должны быть покрыть банковские проценты.