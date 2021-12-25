Николаев получит из государственного бюджета 24 миллиона 182 тысячи 720 гривен субвенции на покупку техники для четырех коммунальных предприятий.

Как пишут НикВести, об этом свидетельствует распоряжение Кабинета Министров №1729-р от 23 декабря.

Отметим, что выделенные правительством средства — около 20% от суммы кредита, который Николаев собирается взять для покупки техники. За счет этих средств, должны быть покрыть банковские проценты.

Деньги распределили следующим образом:

3 миллиона 479 тысяч 40 гривен получит «Николаевкоммунтранс»;

5 миллионов 738 тысяч 88 гривен — «ЭЛУ Автодорог»;

577 тысяч 92 гривны — «Николаевская ритуальная служба»;

14 миллионов 386 тысяч 88 гривен — «Николаевские парки».

Отметим, что Николаевская громада получила едва ли не самую большую сумму субвенции на покупку техники — это 24% от общего объема субвенций, выделенных Кабмином данным распоряжением (99,5 миллиона). Это означает также и то, что Николаев берет один из самых больших кредитов на покупку техники.

Также еще 1,4 миллиона получит вознесенское коммунальное предприятие «Санитарная очистка города».

Напомним, в четверг, 23 декабря, депутаты Николаевского городского совета разрешили КП «Николаевская ритуальная служба», КП «Николаевкоммунтранс», КП «ЭЛУ автодорог» и КП «Николаевские парки» оформить услуги финансового лизинга на приобретение техники.

Перед этим депутаты Николаевского городского совета дважды провалили голосование по вопросу покупки коммунальными предприятиями техники в лизинг.

Несмотря на это, коммунальное предприятие «Николаевские парки» объявило торги на предоставление услуги по предоставлению лизинга на покупку техники на общую сумму 85 миллионов гривен. «ЭЛУ Автодорог» также без решения сессии объявило тендер на предоставление услуги по предоставлению лизинга на покупку техники на общую сумму 34 миллиона гривен.

Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич раскритиковал депутатов горсовета, которые в ходе сессии 14 декабря отказались поддерживать покупку николаевскими коммунальными предприятиями техники в лизинг.

В свою очередь глава фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Николаевском городском совете Артем Ильюкобъяснил, что депутаты отказались поддерживать это решение из-за того, что никто не представил им этот проект на заседаниях фракций.

В то же время депутат Николаевского городского совета от «Европейской солидарности» Станислав Мартиросов заявил, что город набирается кредитов, которые не в состоянии погасить.