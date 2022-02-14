В партии «Слуга Народа» заверили, что они будут способствовать формированию сил территориальной обороны во всех регионах Украины.

Соответствующее поручение глава партии Елена Шуляк дала главам областных, Киевской и Криворожской городских организаций политсилы, пишут на сайте «СН».

Елена Шуляк считает, что граждане Украины способны своими силами остановить полномасштабное вторжение РФ.

— Украина сегодня понимает все текущие риски и готова к любому сценарию развития ситуации. Мы чувствуем и ценим помощь наших партнеров и друзей в мире. Но рассчитываем только на себя. Мы способны остановить эскалацию в сторону Украины. Наши города и села — под надежной защитой, — отметила она.

По словам главы партии, президент Украины, правительство, ВСУ и украинская дипломатия беспрерывно работают над тем, чтобы «отвести угрозу».

— А если Путин таки решит двинуться к нам — дать достойный отпор и защитить свободу и независимость страны. И партия «Слуга Народа» не останется в стороне от этих событий. Мы вносим вклад в общее дело защиты независимости и территориальной целостности Украины – в пределах определенных законом возможностей и полномочий. Мы сегодня фактически превращаем наши областные организации и местные центры в штабы содействия территориальной обороне и национальному сопротивлению, — пояснила Елена Шуляк.

В поручении предполагается создание штабов для координации деятельности фракций партии в местных советах, налаживание связи с руководителями зон и районов терробороны, обеспечение работы колл-центров партии, разъяснение информации по организации ТрО, организация сбора средств и волонтерской помощи для системы ТрО.

Также местные депутаты должны проверить факт выделения и состояние помещений для ТРО, провести внеочередные заседания сессий для решения нужд ТРО.

Напомним, фракция партии «Слуга народа» обратились к главе Николаевского областного совета Анне Замазеевой с просьбой созвать внеочередную сессию, чтобы «немедленно» утвердить целевую программу территориальной обороны.