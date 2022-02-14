Глава фракции «Слуги Народа» в Николаевском областном совете Игорь Кич вместе с коллегами обратился к Анне Замазеевой о созыве внеочередной сессии.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

«Мы очень озабочены ситуацией, которая сложилась на границе нашего государства с Российской Федерацией. Понимая вызовы необходимости повышения обороноспособности Украины, особое значение приобретает формирование подразделений территориальной обороны. Поэтому необходимо немедленно утвердить Областную целевую программу территориальной обороны в Николаевской области и выделить финансирование из областного бюджета. Руководствуясь нормами Законов Украины «Об основах национального сопротивления», «О статусе депутатов местных советов», «О местном самоуправлении в Украине», Регламента Николаевского областного совета восьмого созыва просим созвать не позднее 16 февраля 2022 внеочередную сессию областного совета восьмого созыва с целью утверждения областной целевой программы территориальной обороны в Николаевской области на 2022 год», — пояснил Игорь Кич позицию депутатов от «Слуги Народа».