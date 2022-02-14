Россия сформировала свою реакцию на ответы США и НАТО по поводу ее требования о так называемых «гарантиях безопасности» и заявляет, что шанс на переговоры «есть всегда».

Об этом шла речь на встрече президента РФ Владимира Путина с главой МИД России Сергеем Лавровым в понедельник, пишет Украинская правда.

В начале встречи Владимир Путин заявил, что расширение НАТО на восток является «бесконечным и очень опасным», особенно за счет бывших республик СССР и Украины. Он попросил Сергея Лаврова дать реакцию на полученные ответы из Вашингтона и Брюсселя на требования Кремля.

Сергей Лавров сказал, что реакция РФ сформулирована и занимает 10 страниц.

По его словам, ответ США на российские предложения состоит из двух частей, и первая не может удовлетворить Москву.

— Первая часть реагирует на три наши ключевые проблемы, которые мы обозначили: нерасширение НАТО, неразмещение угрожающих нам ударных вооружений и в целом возвращение военной и военно-технической конфигурации в Европе на позиции 1997 года, когда был подписан Основной акт Россия –НАТО, которому впервые в этом формате прозвучала задача обеспечить неделимость безопасности. По этим вопросам ответ отрицательный. Он нас, конечно, удовлетворить не может, — сказал Сергей Лавров.

Он также остался недоволен ответами США и НАТО по трактованию принципа неделимости безопасности. По его словам, российская сторона продолжит требовать конкретной реакции каждой страны.

Ранее у президента России Владимира Путина заявили, что официально зафиксированный отказ Украины от НАТО стал бы «шагом к стабилизации обстановки». И, в частности, помог бы переговорам по так называемым «гарантиям безопасности».