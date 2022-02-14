Государственное предприятие «Агентство местных дорог в Николаевской области» заключило договор на покупку минивэна Peugeot Traveller L2 ACTIVE за 1,4 миллиона гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro, пишут НикВести.

В торгах на покупку минивэна приняли участие две фирмы: «Торговый дом «Автомир Николаев» с предложением в 1 миллион 489 тысяч 350 гривен и «Адис-Мотор» с предложением в 1 миллион 500 тысяч гривен.

В результате Агентство местных дорог Николаевщины заключило 11 февраля договор с компанией «Торговый дом «Автомир Николаев». Уставной капитал компании составляет 1,5 миллиона гривен. Среди учредителей «ТД «Автомир Николаев» указаны Виталий Лозенко и Алексей Нечвола, которому принадлежит 85% уставного капитала. Компания была учреждена 28 января 2009 года и находится по адресу: улица Космонавтов 81/27 в Николаеве.

Отметим, подрядчик должен будет предоставить новый автомобиль 2021 года выпуска с технологическим пробегом — не больше 1000 километров. Салон минивэна должен быть укомплектован кожаным рулём и подогревом сидений. Автомобиль также должен быть с камерой заднего вида и сенсорным экраном, чтобы водитель мог безопасно парковаться и видеть преграды.

Поставить автомобиль подрядчик должен будет до 30 июня 2022 года и предоставить на него три года гарантии.

Напомним, что госпредприятие «Агентство местных дорог Николаевской области», созданное в 2021 году губернатором Виталием Кимом, приобрело два автомобиля Реugeot 301 2021 года выпуска почти за 1 миллион гривен.