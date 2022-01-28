Госпредприятие «Агентство местных дорог Николаевской области», созданное в 2021 году губернатором Виталием Кимом, приобрело два автомобиля Реugeot 301 2021 года выпуска почти за 1 миллион гривен.

Согласно данным системы ProZorro, 26 января предприятие заключило договор с ООО «ТД Автомир Николаев».

Автомобили имеют передний привод, объем двигателя 1587 см3, экологический класс безопасности — Euro 5. Они должны оборудованы антиблокировочной системой тормозов, электронной системой стабилизации, круиз-контролем, электроусилителем руля, иммобилайзером, подогревом передних сидений и т.д.

Стоимость каждого авто составила 445 тысяч гривен (около 17 тысяч 300 долларов).

Отметим, что в конце года государственное предприятие «Агентство местных дорог в Николаевской области» объявило торги еще и на покупку минивэна Peugeot Traveller L2 ACTIVE ожидаемой стоимостью 1,5 миллиона гривен. Сейчас идет процедура квалификации победителя.