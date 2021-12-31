Государственное предприятие «Агентство местных дорог в Николаевской области» объявило торги на покупку минивэна Peugeot Traveller L2 ACTIVE ожидаемой стоимостью 1,5 миллиона гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro, пишут НикВести.

Согласно тендерной документации, подрядчик должен будет предоставить новый автомобиль 2021 года выпуска с технологическим пробегом — не больше 1000 километров.

Указывается, что салон минивэна должен быть укомплектован кожаным рулём и подогревом сидений. Автомобиль также должен быть с камерой заднего вида и сенсорным экраном, чтобы водитель мог безопасно парковаться и видеть преграды. Поставить автомобиль подрядчик должен будет до 30 июня 2022 года и предоставить на него три года гарантии.

Отметим, что на сегодняшний день идёт процесс подачи тендерных предложений от будущих участников аукциона, который определен на 17 января 2022 года.

Напомним, что несколькими днями ранее, 22 декабря 2021 года, Агентство местных дорог Николаевской области объявило также торги на покупку двух автомобилей 2021 года выпуска с ожидаемой стоимостью 1 миллион гривен.

Ранее, в феврале 2021 года, глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким подписал распоряжение о создании неприбыльного государственного предприятия «Агентство местных дорог Николаевской области», которому решил передать возложенные ранее на Управление инфраструктуры функции. Он также рассказал, что «Агентство местных дорог» создали, чтобы «оперативней работать с тендерами и легче их контролировать».