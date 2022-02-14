Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева провела беседу с командиром бригады территориальной обороны на Николаевщине Романом Токаренко.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

— Обсудили вопросы готовности и обустройства подразделений области. Также проанализировали состояние и наличие помещений для размещения батальонов территориальной обороны, — поделилась целями встречи Анна Замазеева.

Она доложила, что в Николаевской области разместятся 6 подразделений, помещения выделены и обустроены согласно требованиям СБУ, финансирование осуществляется за счет органов местного самоуправления, также предусмотрено сотрудничество с правоохранительными органами на всех уровнях.

— Рекомендую органам местного самоуправления в громадах безотлагательно провести внеочередные сессии для дополнительного финансирования, выделения помещений или их обустройство для масштабного развертывания, — добавила глава Николаевского облсовета.

Анна Замазеева также напомнила, что для утверждения областной Целевую программы территориальной обороны в Николаевской области на 2022 год 15 февраля планируют десятую внеочередную сессию областного совета восьмого созыва.

Напомним, ранее глава Николаевского облсовета приняла участие в очередном заседании Конгресса местных властей в качестве заместителя председателя Палаты регионов Конгресса.