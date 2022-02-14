Спикер Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что, согласно данным американской разведки, Кремль еще не принял окончательное решение начинать широкомасштабное наступление в Украине.

Об этом он заявил в ходе брифинга, пишет Украинская правда.

— Я хочу ещё раз подчеркнуть, что официальные лица США не заявляли. Мы не заявляли, что президент Путин принял окончательное решение начать широкомасштабное наступление в Украине. Поэтому мы и говорим, что остается незначительная возможность разрешить эту ситуацию из-за дипломатических переговоров, — заявил Владимир Путин.

В то же время Нед Прайс сообщил, что действия России пока что свидетельствуют, что она планирует широкомасштабное вторжение в Украину, продолжая сосредоточивать военную технику и личный состав вблизи границ с Украиной.

Он подчеркнул, что США готовы вести диалог с Россией по безопасности в Европе сразу, как Россия приступит к деэскалации. На вопрос журналистов, что означает «деэскалация» в понимании американского правительства, Прайс объяснил, что, прежде всего, это касается отвода войск от украинских границ.

В противоположность, по словам пресс-секретаря Госдепа, американская разведка заметила, что Россия завозит все больше ракетных комплексов и артиллерии в подразделения вблизи украинских границ. В частности, Нед Прайс сказал, что Россия поставила их в боевые позиции, поэтому они готовы к оперативному развертыванию и применению в боевых действиях.

Напомним, ранее спецслужбы США обнародовали срочное предупреждение союзникам по НАТО о нападении России на Украину, которое, вероятно, может произойти в ближайшую среду.