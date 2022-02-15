За сутки 14 февраля на Донбассе два украинских военных получили ранения.

Об этом сообщили в штабе ООС.

Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья одного военнослужащего — средней тяжести, другого — удовлетворительное.

За сутки оккупанты 5 раз нарушили режим прекращения огня:

неподалеку Трехизбенки — из ручных противотанковых гранатометов;

в сторону Новотроицкого — из станковых противотанковых гранатометов

в окрестностях Песков — из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, близ Марьинки российские наемники с беспилотника сбросили ВОГ-17 (осколочную гранату). Украинские защитники уничтожили вражеский беспилотник.

Также в Донецкой области пролетел вражеский БПЛА, вероятно «Орлан-10», с пересечением линии столкновения.

Напомним, за сутки, 13 февраля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 6 нарушений, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.