За сутки 14 февраля на Донбассе два украинских военных получили ранения.
Об этом сообщили в штабе ООС.
Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья одного военнослужащего — средней тяжести, другого — удовлетворительное.
За сутки оккупанты 5 раз нарушили режим прекращения огня:
Кроме того, близ Марьинки российские наемники с беспилотника сбросили ВОГ-17 (осколочную гранату). Украинские защитники уничтожили вражеский беспилотник.
Также в Донецкой области пролетел вражеский БПЛА, вероятно «Орлан-10», с пересечением линии столкновения.
Напомним, за сутки, 13 февраля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 6 нарушений, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
За сутки 14 февраля на Донбассе два украинских военных получили ранения.
Об этом сообщили в штабе ООС.
Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья одного военнослужащего — средней тяжести, другого — удовлетворительное.
За сутки оккупанты 5 раз нарушили режим прекращения огня:
Кроме того, близ Марьинки российские наемники с беспилотника сбросили ВОГ-17 (осколочную гранату). Украинские защитники уничтожили вражеский беспилотник.
Также в Донецкой области пролетел вражеский БПЛА, вероятно «Орлан-10», с пересечением линии столкновения.
Напомним, за сутки, 13 февраля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 6 нарушений, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.