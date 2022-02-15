Депутаты Госдумы одобрили проект постановления об обращении к президенту России Владимиру Путину с предложением признать независимость террористических «Донецкой» и «Луганской народных республик».

Вопрос рассмотрели на пленарном заседании нижней палаты парламента во вторник, пишет РБК.

В рамках рейтингового голосования большинством голосов был принят проект, предложенный КПРФ. Он предусматривает, что текст обращения незамедлительно направят главе государства.

— Принимается постановление №58243−8 «Об обращении Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации «К Президенту Российской Федерации В.В.Путину о необходимости признания «Донецкой Народной Республики» и «Луганской Народной Республики». Постановление будет подписано незамедлительно и направлено главе государства», — заявил по итогам голосования председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Проект постановления об обращении Госдумы к президенту РФ с просьбой признать независимость «ЛДНР» депутаты КПРФ во главе с лидером Геннадием Зюгановым внесли в Госдуму 19 января.

Отметим, что в случае признания так называемых «ДНР» и «ЛНР» Россия де-факто и де-юре выйдет из минских договоренностей со всеми сопутствующими последствиями.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

При этом глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что признание «ДНР» и «ЛНР» даст повод Западу прекратить давление на Киев по выполнению Минска-2.

Ранее о необходимости поставок оружия сепаратистам заговороил первый замглавы Совета Федерации РФ и член «Единой России» Андрей Турчак.