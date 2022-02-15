Государственный департамент США присвоил регионам Молдовы и Приднестровья четвертый уровень опасности, согласно которому американским гражданам советую срочно покинуть эту местность.

Об этом информирует Euronews.

Причиной подобной рекомендации для граждан США стали риски гипотетического нападения России на украинские территории.

Помимо этого, Молдову советуют не посещать из-за российского контингента, расположенного в непризнанном Приднестровье, у которого тянется длительный конфликт с легальным правительством Кишинева.

Напомним, ранее американцев призывали срочно выехать из Беларуси.