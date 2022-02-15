Владислав Есипенко на фото. Источник: «Ґрати»

Российская прокуратура в оккупированном Крыму запросила для журналиста-фрилансера Владислава Есипенко, сотрудничавшего с «Радио Свобода», 11 лет заключения. До начала процесса он жаловался на пытки со стороны ФСБ.

За рассмотрением дела в Симферопольском районном суде аннексированного Крыма следят корреспонденты издания «Ґрати».

Внештатному сотруднику украинской редакции «Радио Свобода» вменяют изготовление взрывного устройства, правоохранители якобы нашли у него в машине гранату с запалом. В суде против него используются признательные показания, однако сам журналист утверждает, что они у него были выбиты насильно, а взрывчатку ему подбросили сотрудники ФСБ для провокации. По его рассказам, в СИЗО он прошел через тяжелые пытки, включая пропуск электрического разряда через тело.

— Я считаю, что все обвинения ложные, я их не признаю, — четко заявлял Владислав Есипенко.