Британская газета The Sun, имеющая репутацию «желтой прессы», которая пишет новости-слухи о шоу-бизнесе и культуре, подготовила материал с названием «Рейд на рассвете» с «точной» датой российского вторжения в Украину.

Ознакомиться с публикацией можно на сайте издания.

Ссылаясь на источники в американской разведке, таблоид пишет, что 200 тысяч военнослужащих РФ пересекут украинскую границу уже завтра, в час ночи по Гринвичу (то есть по Киеву — 3:00). Полномасштабному наступлению будет предшествовать «массированный ракетный удар».

The Sun указывает, что по Киеву будет нанесен авиаудар, нацеленный на военные и административные здания.

— Россия заявила сегодня, что после военных учений отводит около 10 тысяч военнослужащих с запада и юга в казармы. Но около 130 тысяч человек остаются на восточных и южных границах Украины, а около 40 тысяч пропутинских сил — в Беларуси на севере. Еще 30 тысяч пророссийских сепаратистов противостоят защитникам Украины в ОРДЛО, — акцентирует таблоид.

Популярная газета добавляет, что российское наступление развернется по всем направлениям — на южном, восточном и северном фланге украинской обороны.

Похожую информацию опубликовал и другой британский таблоид, The Mirror.

— Европа может оказаться всего в нескольких часах от полномасштабной войны в Украине, несмотря на последние дипломатические шаги и возможное отступление части московских войск. Зловещие новости поступили через несколько часов после того, как Россия отвела войска от границы с Украиной. Высокопоставленный американский источник предупредил нашу команду в Киеве простым однострочным сообщением: «Среда, 3 часа ночи», — пишут журналисты.

Напомним, в предыдущий раз бульварная пресса Великобритании назначала точной датой российского вторжения канун сочельника.