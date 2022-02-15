Голосованием Российской Думы за признание террористических ДНР и ЛНР Москва завершает разрушение Минских договоренностей.

Об этом в Facebook пишет пятый президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко.

— Раньше Кремль раздал там почти миллион российских паспортов. Провел незаконное голосование в Госдуму. Совершил экономическое поглощение украинских регионов. Нарастил туда снабжение оружия. Эти и другие шаги по разрушению Минских соглашений полностью перевернули ситуацию. С сегодняшнего дня Украина имеет полное право отказаться от своих обязательств. Следует дать это знать своим партнерам, — считает Петр Порошенко.

Он добавил, что это не значит, что Украина должна этим правом воспользоваться немедленно.

— Нужно найти альтернативу в рамках политико-дипломатического урегулирования. Зеленский давно, еще с момента предвыборной кампании, обещал предложить другой формат. При наличии рационального зерна мы готовы поддержать его свежие предложения, потому что это уже три года как его ответственность, — констатирует Петр Порошенко. — Так же он не раз обещал соблюдать Минские соглашения. И здесь тоже шанс, несмотря ни на что, еще не упущен, и в его основе — дорожная карта и миротворцы. И здесь мы тоже готовы к диалогу. Но власть должна стратегически определяться, а не шарахаться от формата к формату, — отметил Петр Порошенко.

Пятый президент считает, что Минские соглашения были единственно верным решением для 2014-2015 годов.

— Они остановили наступление россиян в условиях, когда от Волновахи до Киева у нас не было ни единой боеспособной воинской части. Они дали нам несколько лет для восстановления и укрепления армии. На них основывается система санкций против РФ, которые Россию ослабляют и от которых она так хочет избавиться. Вместе с Францией и Германией мы согласовали дорожную карту с приоритетом вопросов безопасности. Наработали план введения голубых шлемов ООН, — напомнил Петр Порошенко.

Однако, по словам Петра Порошенко, Минские договоренности — это не Священное письмо, которое нельзя менять.

— Если жизнь диктует необходимость других решений, их следует принимать тем, кто взял на себя ответственность за страну, — считает Петр Порошенко. — Минск — это инструмент, которым либо умеешь пользоваться, либо нет. Во времена нашей команды Минские соглашения были кувалдой, которой мы избивали Путина. После нас, особенно после согласия на формулу Штайнмайера — она превратилась в молоток, которым стучат по пальцам самих себя. Откуда растут руки, тоже важно, — добавил Петр Порошенко.

Как сообщалось, депутаты Госдумы одобрили проект постановления об обращении к президенту России Владимиру Путину с предложением признать независимость террористических «Донецкой» и «Луганской народных республик».