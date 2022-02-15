С сегодняшнего дня, 15 февраля, координационная группа Антитеррористического центра при Управлении Службы безопасности Украины в Николаевской области начинает многоэтапное контрдиверсионное обучение в регионе.

Об этом сообщает пресс-группа Управления СБУ в Николаевской области.

Тренировки будут проходить до начала марта по всей территории Николаевской области. Особое внимание уделят приграничным районам.

«Целью учений является усовершенствование межведомственного взаимодействия силовых структур и органов власти региона, усиление защищенности его объектов критической инфраструктуры, а также выявление и задержание условных диверсионных групп», — говорится в сообщении.

Обучение пройдет в условиях максимально приближенных к реальным, с использованием спецтехники и вооружения. Поэтому возможно временное ограничение передвижения людей и транспорта, проверка документов, удостоверяющих личность, осмотр автомобилей.

«СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, а также иметь с собой документы, удостоверяющие личность. Все действия будут проходить в рамках действующего законодательства и с соблюдением прав и свобод человека», — добавили в Управлении.

Также СБУ призывала граждан быть бдительными.

«Если в поле вашего зрения попали лица, проявляющие необоснованный интерес к объектам транспортной инфраструктуры, военным объектам, зданиям органов власти и управления, используя при этом средства видео- и фотофиксации, беспилотные летательные аппараты, просим безотлагательно Вас уведомлять о них за по телефону «горячей линии» Управления СБ Украины в Николаевской области (0512) 49-03-22. Указанную информацию можно отправить на электронный почтовый ящик «usbu_myk@ssu.gov.ua». Спасибо каждому гражданину за понимание необходимости проведения таких тренировок и ответственное отношение к безопасности — собственной и государственной!», — резюмировали в СБУ.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области в воинских частях СБУ провела масштабные антидиверсионные учения.