Украина обратилась к Североатлантическому альянсу за помощью на случай чрезвычайных ситуаций, которые могут задеть мирное население.

Об этом сообщается на сайте НАТО.

— Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям готовится к масштабным чрезвычайным ситуациям разного характера, которые могут затронуть мирное население. Согласно указанным процедурам 15 февраля 2022 года EADRCC (Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия, — прим.) получил запрос о международной помощи от Украины, — говорится в сообщении.

В частности, в запросе указаны внедорожники, бульдозеры, надувные лодки, подводные металлоискатели, средства разминирования, тепловизоры для пожарных, фильтровальные станции, защитные костюмы, гидрокостюмы, водолазное снаряжение.

Ранее у президента России Владимира Путина заявили, что официально зафиксированный отказ Украины от НАТО стал бы «шагом к стабилизации обстановки». И, в частности, помог бы переговорам по так называемым «гарантиям безопасности».