Посол Оксана Маркарова, представляющая интересы Украины в США, предупредила, что одним из маркеров приближения российского нападения на Украину станет рост количества хакерских атак.

Об этом она сообщила в комментарии для CBS.

Дипломатка подчеркнула, что Москва часто использует кибератаки для дестабилизации ситуации в своих интересах.

— Если Россия примет решение о полном вторжении, то мы знаем, что до этого следует ожидать усиления кибератак, — рассказала журналистам Оксана Маркарова.

При этом еще в понедельник в ФБР предупреждали, что Россия может прибегнуть к кибератакам на различные государственные веб-ресурсы (как украинские, так и американские).

Напомним, в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве информационной политики подтвердили DdоS-атаки на сайты Министерства обороны и Вооруженных сил, а также государственные «Приватбанк» и «Ощадбанк», которые произошли вечером, 15 февраля.