В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве информационной политики подтвердили DdоS-атаки на сайты Министерства обороны и Вооруженных сил, а также государственные «Приватбанк» и «Ощадбанк».

Об этом сообщила пресс-служба Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

«В течение последних часов «Приватбанк» находится под массированной DDОS-атакой. Пользователи «Приват24» сообщают о проблемах с платежами и с работой приложения. Некоторым пользователям совсем не удается зайти в «Приват24», у других не отображаются баланс и последние транзакции. В работе «Ощадбанка» также наблюдаются сбои, интернет-банкинг не работает. Также были атакованы сайты Минобороны и ВСУ», — говорится в сообщении.

Там добавили, что в «Привате» уверяют, что никакой угрозы для средств вкладчиков нет. Кибератака касается исключительно приложения. Остальные денежные операции выполняются в обычном режиме.

«Также атаковались сайты Минобороны и ВСУ. Не исключено, что агрессор прибег к тактике мелких пакостей, ведь по большому счету его агрессивные планы не срабатывают», — отметили в Центре.

В Минобороны добавили, что сейчас проводятся плановые технические работы по восстановлению штатного функционирования веб-портала.

Ранее сообщалось о сбоях в работе приложений банков.

Напомним, в ночь на 14 января хакеры, выдававшие себя за поляков, атаковали сайты МИД Украины и других органов власти.