У «Приватбанка» и «Ощадбанка» появились глюки в работе мобильных приложений, в ряде случаев клиенты не могут проводить операции. Пока неизвестно, это результат хакерской атаки или внутренний сбой.

Об этом пишет Сегодня

Некоторые пользователи пишут, что не могут ввести пароль и зайти в приложение, другие — про скрытую информацию и невозможность проверить баланс на карточках. Клиенты «Ощада» отмечают, что не могут воспользоваться функционалом мобильного банкинга с самого утра.

При этом один из нардепов от «СН» указывает, что это симптомы DDOS-атаки.

Пресс-служба «Привата» подобную информацию опровергает.

— Эта информация неправдива и вводит в заблуждение наших клиентов. ПриватБанк работает в стандартном режиме и ставит безопасность и донесение правдивой информации своим клиентам на первое место, — пояснили представили финучреждения.

Проблемы с доступом наблюдаются и у официального сайта Минобороны, а также у ресурса ВСУ. Однако последний начал открываться с лагами без прогружающихся фотографий.

Напомним, в ночь на 14 января хакеры, выдававшие себя за поляков, атаковали сайты МИД Украины и других органов власти.