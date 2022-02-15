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У «Приватбанка» и «Ощадбанка» появились глюки в работе мобильных приложений, в ряде случаев клиенты не могут проводить операции. Пока неизвестно, это результат хакерской атаки или внутренний сбой.
Об этом пишет Сегодня
Некоторые пользователи пишут, что не могут ввести пароль и зайти в приложение, другие — про скрытую информацию и невозможность проверить баланс на карточках. Клиенты «Ощада» отмечают, что не могут воспользоваться функционалом мобильного банкинга с самого утра.
При этом один из нардепов от «СН» указывает, что это симптомы DDOS-атаки.
Пресс-служба «Привата» подобную информацию опровергает.
— Эта информация неправдива и вводит в заблуждение наших клиентов. ПриватБанк работает в стандартном режиме и ставит безопасность и донесение правдивой информации своим клиентам на первое место, — пояснили представили финучреждения.
Проблемы с доступом наблюдаются и у официального сайта Минобороны, а также у ресурса ВСУ. Однако последний начал открываться с лагами без прогружающихся фотографий.
Напомним, в ночь на 14 января хакеры, выдававшие себя за поляков, атаковали сайты МИД Украины и других органов власти.
СБУ вместе с Госспецсвязью и Киберполицией продолжает расследовать кибератаку на сайты органов государственной власти, произошедшую в ночь с 13 на 14 января 2022 года.
Эксперты считают, что хакеры могут готовить почву для более серьезных кибератак.
У «Приватбанка» и «Ощадбанка» появились глюки в работе мобильных приложений, в ряде случаев клиенты не могут проводить операции. Пока неизвестно, это результат хакерской атаки или внутренний сбой.
Об этом пишет Сегодня
Некоторые пользователи пишут, что не могут ввести пароль и зайти в приложение, другие — про скрытую информацию и невозможность проверить баланс на карточках. Клиенты «Ощада» отмечают, что не могут воспользоваться функционалом мобильного банкинга с самого утра.
При этом один из нардепов от «СН» указывает, что это симптомы DDOS-атаки.
Пресс-служба «Привата» подобную информацию опровергает.
— Эта информация неправдива и вводит в заблуждение наших клиентов. ПриватБанк работает в стандартном режиме и ставит безопасность и донесение правдивой информации своим клиентам на первое место, — пояснили представили финучреждения.
Проблемы с доступом наблюдаются и у официального сайта Минобороны, а также у ресурса ВСУ. Однако последний начал открываться с лагами без прогружающихся фотографий.
Напомним, в ночь на 14 января хакеры, выдававшие себя за поляков, атаковали сайты МИД Украины и других органов власти.
СБУ вместе с Госспецсвязью и Киберполицией продолжает расследовать кибератаку на сайты органов государственной власти, произошедшую в ночь с 13 на 14 января 2022 года.
Эксперты считают, что хакеры могут готовить почву для более серьезных кибератак.