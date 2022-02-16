Израиль отказался продавать Киеву систему ПРО «Железный купол», чтобы не раздражать россиян.
Об этом сообщило во вторник, 15 февраля, израильское издание Ynet.
Согласно источникам, правительство считает, что администрация Байдена и лидеры Конгресса понимают необходимость того, чтобы Израиль действовал осторожно и продемонстрировал «ответственное и чуткое» поведение, когда дело доходит до поставок его оборонительного оружия.
Система противоракетной обороны «Железный купол» была разработана Израилем совместно с Пентагоном. Соглашение между двумя странами не позволяет продавать технологию третьим лицам без взаимного согласия.
Напомним, ранее Израиль заблокировал передачу оружия собственного производства Украине.
Израиль отказался продавать Киеву систему ПРО «Железный купол», чтобы не раздражать россиян.
Об этом сообщило во вторник, 15 февраля, израильское издание Ynet.
Согласно источникам, правительство считает, что администрация Байдена и лидеры Конгресса понимают необходимость того, чтобы Израиль действовал осторожно и продемонстрировал «ответственное и чуткое» поведение, когда дело доходит до поставок его оборонительного оружия.
Система противоракетной обороны «Железный купол» была разработана Израилем совместно с Пентагоном. Соглашение между двумя странами не позволяет продавать технологию третьим лицам без взаимного согласия.
Напомним, ранее Израиль заблокировал передачу оружия собственного производства Украине.