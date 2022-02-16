Израиль отказался продавать Киеву систему ПРО «Железный купол», чтобы не раздражать россиян.

Об этом сообщило во вторник, 15 февраля, израильское издание Ynet.

Согласно источникам, правительство считает, что администрация Байдена и лидеры Конгресса понимают необходимость того, чтобы Израиль действовал осторожно и продемонстрировал «ответственное и чуткое» поведение, когда дело доходит до поставок его оборонительного оружия.

Система противоракетной обороны «Железный купол» была разработана Израилем совместно с Пентагоном. Соглашение между двумя странами не позволяет продавать технологию третьим лицам без взаимного согласия.

Напомним, ранее Израиль заблокировал передачу оружия собственного производства Украине.