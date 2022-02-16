Сегодня, 16 февраля, в Николаевской области ожидается штормовой ветер до 20 метров в секунду.

Об этом в Facebook сообщил Николаевский гидрометеорологический центр.

Изменение погоды ожидается в ближайшие час-два.

— В ближайшие 1-2 часа порывы ветра 15-20 м/с. Сохранятся до конца дня 16 февраля и в течение суток 17 февраля (I уровень опасности), — сказано в сообщени.

Ранее в Николаеве ветер повалил деревья и сорвал крышу дома.