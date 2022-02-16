В среду, 16 февраля, по случаю празднования Дня единения в Николаеве торжественно подняли самый большой в области флаг Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной организации партии «Слуга Народа».
На мероприятии присутствовали глава Николаевской ОГА Виталий Ким, глава Николаевского облсовета и областной организации политпартии «Слуга Народа» Анна Замазеева, главы фракций «Слуги Народа» в областном и городском советах Игорь Кич и Татьяна Домбровская, депутаты, должностные лица.
В этот день у флага собрались николаевцы разного возраста, профессий, интересов. Но стремление к единству, стабильности, чувству национального достоинства сплотило всех без исключения.
С Днем единения, Николаевщина!
По информации Николаевской областной организации партии «Слуга Народа»
В среду, 16 февраля, по случаю празднования Дня единения в Николаеве торжественно подняли самый большой в области флаг Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной организации партии «Слуга Народа».
На мероприятии присутствовали глава Николаевской ОГА Виталий Ким, глава Николаевского облсовета и областной организации политпартии «Слуга Народа» Анна Замазеева, главы фракций «Слуги Народа» в областном и городском советах Игорь Кич и Татьяна Домбровская, депутаты, должностные лица.
В этот день у флага собрались николаевцы разного возраста, профессий, интересов. Но стремление к единству, стабильности, чувству национального достоинства сплотило всех без исключения.
С Днем единения, Николаевщина!
По информации Николаевской областной организации партии «Слуга Народа»