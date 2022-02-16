Верховная Рада приняла закон «О выходе Украины из решений о создании и деятельности Антитеррористического центра государств-участников Содружества Независимых Государств» (№0065).

Соответствующее решение было поддержано 309 народными депутатами.

Законодательный акт предусматривает выход Украины из решения о создании Антитеррористического центра государств-участников СНГ, которое было подписано 21 июня 2000 года в Москве и ратифицировано Радой 4 октября 2001 года, а также выход из решения об Антитеррористическом центре государств-участников СНГ, подписанного 1 декабря 2000 года в Минске и ратифицированного Верховной Радой 4 октября 2001 года.

Кроме этого, Украина, согласно принятому закону, выходит из решения о внесении изменений и дополнений в положение об Антитеррористическом центре государств-участников СНГ, подписанного 28 ноября 2006 года в Минске и ратифицированного 6 марта 2008 года.

Ранее Украина вышла из соглашения с СНГ по защите интеллектуальной собственности.

До этого Украина официально вышла из еще одного соглашения с СНГ, которое касается области защиты прав потребителей.