Сегодня центр Киева оказался перекрыт из-за массового протеста малых предпринимателей. Известно о стычках протестующих с полицией.

Об этом сообщает Telegram-канал Вести.

Сообщается, что протестующие требуют сохранения упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности, а также отмены требования к использованию кассовых аппаратов.

Известно, что протестующие собрались утром у Верховной Рады, а потом пошли на Майдан Независимости. Проведя митинг там, они вернулись назад. Все это время Европейская площадь, улица Грушевского и Крещатик были перекрыты. Образовались масштабные пробки.

Кроме того, под стенами Верховной Рады прошли столкновения участников акции с полицией. Протестующие пытались подойти ближе к зданию Рады, но правоохранители начали их оттеснять. Произошли стычки. Демонстранты бросали в силовиков транспоранты.

После этого митингующие заблокировали улицу Грушевского.

Отметим, движение SaveФОП уже два года протестует против введения кассовых аппаратов (РРО, ПРО) для физических лиц-предпринимателей второй-четвертой группы упрощенной системы налогообложения.