В среду, 16 февраля, глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким провел рабочее совещание с руководителями правоохранительных органов и экстренных служб Николаевской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.

В мероприятии приняли участие глава Николаевского областного совета Анна Замазеева, Николаевский городской голова Александр Сенкевич, начальник Управления Службы безопасности Украины в Николаевской области Дмитрий Неведров, начальник Главного управления Национальной полиции в Николаевской области Сергей Шайхет, исполняющий обязанности начальника главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области Николай Панасенко, командир бригады территориальной обороны Николаевской области Роман Токаренко, первый заместитель руководителя Николаевской областной прокуратуры Денис Фальченко, заместитель директора Территориального управления Государственного бюро расследований Борис Плохута, начальник управления здравоохранения облгосадминистрации Максим Безносенко.

Каждый доложил о проведенной работе.

— Также обсудили вопросы готовности подразделений области и проанализировали состояние готовности батальонов Территориальной обороны Николаевщины, — сказано в сообщении.

Председатель ОГА отметил необходимость консолидации усилий и продолжения совместной работы.

— Сегодня мы работаем вместе. Каждый из вас — профессионал своего дела, каждый имеет свою зону ответственности и задачи. Уверен, что только работая консолидировано, мы будем иметь результат. Каждый житель области должен знать и понимать, что все службы готовы к любым вызовам. Работаем дальше, — сказал Виталий Ким.

По результатам совещания дали ряд поручений и рекомендаций.

Пресс-релиз